Зидан хочет возглавить «Ювентус»

Известный французский тренер Зинедин Зидан, находящийся в настоящий момент без клуба, хочет возглавить туринский «Ювентус», сообщает L'Equipe.

По информации источника, ради работы в итальянском клубе Зидан отказал сборным США, Бразилии, Катара, ОАЭ и Португалии.

Напомним, что последним местом работы французского специалиста был мадридский «Реал», который он покинул в мае 2021 года. Вместе с испанской командой Зидан три раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды приводил «сливочных» к победе в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что в услугах титулованного тренера заинтересован и лондонский «Челси», готовый предложить 50-летнему французу зарплату в размере 50 миллионов евро за сезон.