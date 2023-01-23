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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Могли проиграть со счётом 2:5, но сумели перевернуть игру»

23 Января 2023 • 01:49 Комментировать
Ювентус
3:3
Аталанта
окончен

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о матче против «Аталанты», который завершился со счётом 3:3.

Туринцы дважды уступали в счёте по ходу встречи, но оба раза нашли в себе силы отыграться.

«Я доволен реакцией команды. Нас наказали за ошибки, но мы оставались в игре и смогли перевернуть её. Матч мог закончиться со счётом 2:5 в пользу «Аталанты», однако мы хорошо использовали свои шансы.

Нам нельзя позволять себе отвлекаться на то, что происходит вне поля. Могу лишь похвалить игроков за их настрой. Было нелегко сконцентрироваться, учитывая происходящее с клубом, но сегодня команда продемонстрировала желание продолжать то, что мы начали ранее в этом сезоне», – сказал после матча Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Массимилиано Аллегри
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