Романо: «Демирал вновь попал на радары топ-клубов»

Журналист Фабрицио Романо призывает пристально следить за будущим центрального защитника «Аталанты» Мериха Демирала, который этим летом оформил полноценный трансфер в команду Джан Пьеро Гасперини из туринского «Ювентуса».

«Многие топ-клубы проявляют интерес к Демиралу. Игрок стал привлекательным вариантом для многих команд после своих выступлений за «Аталанту», – написал Романо в социальных сетях.

Напомним, Демирал в своё время так и не смог раскрыться в туринском «Ювентусе», проиграв конкуренцию Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. На счету турка один гол в этом сезоне Серии А.