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Чемпионат Италии. Серия А

Романо: «Демирал вновь попал на радары топ-клубов»

17 Января 2023 • 10:58 Комментировать
Ювентус
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Аталанта
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22.01 22:45

Журналист Фабрицио Романо призывает пристально следить за будущим центрального защитника «Аталанты» Мериха Демирала, который этим летом оформил полноценный трансфер в команду Джан Пьеро Гасперини из туринского «Ювентуса».

«Многие топ-клубы проявляют интерес к Демиралу. Игрок стал привлекательным вариантом для многих команд после своих выступлений за «Аталанту», – написал Романо в социальных сетях.

Напомним, Демирал в своё время так и не смог раскрыться в туринском «Ювентусе», проиграв конкуренцию Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. На счету турка один гол в этом сезоне Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Мерих Демирал Трансферы футбола - зима 2023
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ЮВЕНТУС АТАЛАНТА
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