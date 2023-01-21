В Италии считают, что «Ювентус» могли наказать за позицию Аньелли по Суперлиге

«Ювентус» лишился 15 очков за финансовые махинации в последние годы и был резко отброшен аж на 10-е место в турнирной таблице.

За день до суда пошли новости со ссылкой на серьезный источник о появившемся у клуба оптимизме и даже уверенности в благополучном для «Ювентуса» исходе дела, сообщает «Плеймейкер». Однако в конечном итоге суд лишь ужесточил требования прокурора, добавив дополнительно 6 очков в качестве наказания к запрашиваемым девяти. Такой приговор в Турине считают крайне суровым, и кое-кто уже видит в этом сведение счетов с теперь уже бывшим президентом «Юве» Андреа Аньелли за его активную роль в создании проекта европейской Суперлиги.

Семья Аньелли – самый могущественный клан в Италии, ей принадлежат Fiat, Ferrari, Opel, Citroen… Клубом она владеет с 1920-х. Андреа — футбольный руководитель уже в четвертом поколении, до него рулили его дедушка, дядя и отец. Показательный момент: когда осенью прокурор потребовал взять босса «Юве» под арест, судья расписала на нескольких листах, почему сделать это будет невозможно. Таких людей на Апеннинах не сажают.