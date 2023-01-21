Помимо 15 очков «Ювентус» может потерять также Аллегри и лидеров

«Ювентус» лишился 15 очков в турнирной таблице из-за финансовых махинаций предыдущего руководства. Что ждёт «старую синьору» в недалеком будущем?

Если туринскому клубу не удастся выиграть апелляцию и вернуть хотя бы часть очков, то вероятно с Лигой чемпионов на следующий сезон придется попрощаться (кстати, пока дело будет тянуться, напрягутся в Серии А многие команды из верхней части таблицы, потому как если «бьянконери» что-нибудь отсудят, то снова поднимутся вверх), сообщает «Плеймейкер». Вероятно, могут расстаться с рядом знаковых фигур. Прежде всего, речь о главном тренере Массимилиано Аллегри, который тесно связан с предыдущим руководством. Запросить «вольную» способны некоторые звезды, для которых важно играть в Лиге чемпионов. Но в целом ничего смертельного для будущего итальянского гранда на горизонте нет.