Бонуччи – о штрафе «Ювентуса»: «Мы не сдадимся»

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о недавних событиях.

Напомним, что Федерация футбола Италии сняла с туринского клуба 15 очков. Теперь «бьянконери» располагаются в середине турнирной таблицы Серии А с 22 баллами.

«Ювентус» никогда не сдаётся. Мы похожи на семиглавого дракона: отсекаешь одну голову – вырастает новая. Мы сильны и сможем преодолеть все трудности», – написал 35-летний центральный защитник в социальных сетях.

В настоящий момент отставание «Ювентуса» от четвёртой строчки, дающей путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон, составляет 12 очков. 22 января коллектив Массимилиано Аллегри сыграет против «Аталанты».