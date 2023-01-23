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Чемпионат Италии. Серия А

Фаджоли рассказал о беседе с руководством «Ювентуса» после снятия 15 очков

23 Января 2023 • 20:32 Комментировать
Ювентус
3:3
Аталанта
окончен

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал о разговоре руководства после снятия 15 очков в таблице итальянской Серии А.

«В руководстве нам сказали быть уверенными, что они сделают всё возможное, чтобы вернуть эти 15 очков. Теперь они хотят, чтобы мы приложили решимость и страсть к футболке и проявили её на поле», — приводит слова молодого хавбека издание Pazzi Di Fanta.

Также Фаджоли рассказал, что наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри помогает Николо быть сдержанным и продолжать идти по своему пути. По словам полузащитника, в будущем ему бы хотелось носить 10-й номер туринского клуба.

Напомним, что 21-летний Фаджоли является воспитанником «Ювентуса», дебютировав за первую команду в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Николо Фаджоли
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