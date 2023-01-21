Влахович: «Потерять несколько очков нам не страшно»

Форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал снятие 15 очков с его команды в чемпионате Италии.

«Потерять несколько очков нам не страшно, мы не страшимся наших оппонентов и не должны ничего бояться. Когда все подумают, что мы упали, на самом деле мы поднимемся», - пишет форвард в своих соцсетях.

Напомним, ранее «Ювентус» пострадал по итогам решения по делу о финансовых махинациях и с идущей на третьем месте «старой синьоры» сняли 15 баллов, теперь «Ювентус» - десятый, у туринцев 22 очка и подопечные Массимилиано Аллегри разместились между «Фиорентиной» и «Болоньей».