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Чемпионат Италии. Серия А

​Каррера отреагировал на снятие с «Ювентуса» 15 очков

21 Января 2023 • 15:13 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
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22.01 22:45

Итальянский тренер Массимо Каррера, который в России известен по работе в «Спартаке», отреагировал на решение о снятии с «Ювентуса» 15 очков.

Напомним, что «Ювентус» был лишён 15 зачётных баллов за финансовые махинации. «Старая синьора» будет обжаловать решение посредством апелляции.

«Суровый приговор и сильный удар по клубу. Честно говоря, не понимаю, почему единственным виновником в этой истории является «Ювентус», - высказался Каррера, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в своё время Массимо Каррера работал в «Ювентусе», в том числе в тренерском штабе Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимо Каррера
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ЮВЕНТУС АТАЛАНТА
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