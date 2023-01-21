​Каррера отреагировал на снятие с «Ювентуса» 15 очков

Итальянский тренер Массимо Каррера, который в России известен по работе в «Спартаке», отреагировал на решение о снятии с «Ювентуса» 15 очков.

Напомним, что «Ювентус» был лишён 15 зачётных баллов за финансовые махинации. «Старая синьора» будет обжаловать решение посредством апелляции.

«Суровый приговор и сильный удар по клубу. Честно говоря, не понимаю, почему единственным виновником в этой истории является «Ювентус», - высказался Каррера, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в своё время Массимо Каррера работал в «Ювентусе», в том числе в тренерском штабе Антонио Конте.