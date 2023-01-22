Куадрадо: «Ювентус» продолжит бороться»

Правый защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался о наказании для клуба.

Ещё недавно туринцы считались главными конкурентами «Наполи» в борьбе за Скудетто, но последние недели сложились совсем не так, как хотелось болельщикам «бьянконери»: сначала поражение 1:5 от «Наполи», а затем и вовсе 15-очковый штраф от местной футбольной федерации.

«Ювентус» всегда продолжает бороться. Даже когда кажется, что всё потеряно, мы должны верить в себя. Мы не сдадимся», – написал в социальных сетях 34-летний колумбиец.

На данный момент «Ювентус» занимает десятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 22 очка вместо фактически набранных 37.