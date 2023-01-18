«Астон Вилла» обсудила с представителями Маккенни потенциальный трансфер

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни в скором времени может оказаться в Английской премьер-лиге. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, представители американца недавно связывались с «Астон Виллой», чтобы обсудить потенциальный трансфер клиента в бирмингемский клуб.

Ранее ходили слухи, что «Ювентус» не будет удерживать футболиста, если за него предложат кругленькую сумму компенсации. Отметим, что экс-игрок гельзенкирхенского «Шальке» имеет контракт со «старой синьорой» до 2025 года.

24-летний полузащитник в нынешнем сезоне отметился голом и результативной передачей в Серии А. Transfermarkt оценивает его в 21 миллион евро.