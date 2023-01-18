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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Паредес рассказал, о чём договорились игроки сборной Аргентины после поражения от Саудовской Аравии

18 Января 2023 • 23:57 Комментировать
Ювентус
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Аталанта
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22.01 22:45

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес рассказал, как формировался чемпионский настрой сборной Аргентины на мундиале в Катаре.

Команда Лионеля Скалони сенсационно стартовала на турнире с поражения от Саудовской Аравии, но нашла в себе силы занять первое место в группе и завершить чемпионат мира триумфом.

«Поражение от Саудовской Аравии можно считать переломным моментом. После матча мы собрались и пообещали друг другу стать скромнее, настраиваясь на каждую следующую игру по отдельности и без лишних мыслей. Всё сложилось удачно, и в плей-офф мы тоже были хороши», – рассказал в интервью Tyc Sports хавбек.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Аргентины Сборная Саудовской Аравии Чм-2022 Леандро Паредес
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