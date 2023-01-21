С «Ювентуса» сняли целых 15 очков из-за финансовых махинаций. Туринский клуб будет обжаловать решение, но прямо сейчас в турнирной таблице Серии А «старая синьора» упала сразу на 10-е место.

В социальных сетях недоброжелатели высмеивают «Ювентус». Умельцы отредактировали эмблему туринского клуба так, что она представляет собой запись «-15». Изображение опубликовал журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Ближайший матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт в воскресенье, 22 января. Команда Массимилиано Аллегри будет принимать «Аталанту» на своём поле. Игра стартует в 22:45 по московскому времени.