​«Ювентус» опускается на 10-е место Серии А из-за снятия 15 очков

«Ювентус» был сурово наказан в рамках дела о финансовых махинациях. В пятницу было вынесено решение о снятии с туринского клуба 15 очков в чемпионате Италии. Как следствие, «старая синьора» перемещается с 3-го на 10-е место в турнирной таблице Серии А. Теперь у команды 22 очка в активе всего 37.

Наверняка «Ювентус» будет подавать апелляции, стараясь добиться как минимум смягчения наказания. Таким образом, эта история ещё далека до финала.

В ходе разбирательства выяснилось, что «Ювентус» искусственно завышал доходы в финансовых ведомостях.

Ближайший матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт 22 января. Соперником команды Массимилиано Аллегри будет «Аталанта».