«Ювентус» и «Аталанта» выдали сверхбоевую ничью

Главный матч дня в Италии - битва «Ювентуса» и «Аталанты». Уже в дебюте Адемола Лукман с правого края штрафной как-то пробил руки голкипера туринцев - 1:0. Соперник отыгрался с пенальти, Анхель ди Мария развел вратаря и мяч по углам. Вскоре ди Мария и Николо Фаджоли разыграли комбинацию, и Аркадиуш Милик метров с 10 поразил угол ворот. В первой атаке второго тайма гости отыгрались, Лукман после перехвата мяча вывел на оперативный простор Йоакима Меле, который не сплоховал. Вскоре Лукман и сам забил, замкнув головой навес от лицевой линии. Туринцы снова сравняли со штрафного, Данило пробил под стенкой - 3:3.
«Ювентус» выходит на девятое место, соперник - пятый.
Протокол игры
|5'Лукман Адемола (0:1)
|(1:1) Ди Мария Анхель25'
|(2:1) Милик Аркадиуш34'
|46'Меле Йоаким (2:2)
|53'Лукман Адемола (2:3)
|(3:3) Данило Луис65'
Щесны Войцех•Данило Луис•Бремер Глейсон•Алекс Сандро•Маккенни Уэстон•Костич Филип61' (Кьеза Федерико (61') • 90'Фаджоли Николо81' (Куадрадо Хуан (81') •Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Ди Мария Анхель74' (Кин Мойзе (74') •Милик Аркадиуш74' (Миретти Фабио (74')
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Паломино Хосе15' (Демирал Мерих (15') •Скальвини Джорджио•Хатебур Ханс• 90'Меле Йоаким84' (Руджери Маттео (84') •Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато 49'83' (Джимсити Берат (83') •Лукман Адемола•Бога Жереми66' (Пашалич Марио (66') •Хёйлунн Расмус83' (Муриэль Луис (83')
22 января. Стадион "Альянц Стэдиум".
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