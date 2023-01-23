«Ювентус» и «Аталанта» выдали сверхбоевую ничью

Главный матч дня в Италии - битва «Ювентуса» и «Аталанты». Уже в дебюте Адемола Лукман с правого края штрафной как-то пробил руки голкипера туринцев - 1:0. Соперник отыгрался с пенальти, Анхель ди Мария развел вратаря и мяч по углам. Вскоре ди Мария и Николо Фаджоли разыграли комбинацию, и Аркадиуш Милик метров с 10 поразил угол ворот. В первой атаке второго тайма гости отыгрались, Лукман после перехвата мяча вывел на оперативный простор Йоакима Меле, который не сплоховал. Вскоре Лукман и сам забил, замкнув головой навес от лицевой линии. Туринцы снова сравняли со штрафного, Данило пробил под стенкой - 3:3.

«Ювентус» выходит на девятое место, соперник - пятый.