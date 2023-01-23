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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Аталанта» выдали сверхбоевую ничью

23 Января 2023 • 00:44 Комментировать (2)
Ювентус
3:3
Аталанта
окончен

Главный матч дня в Италии - битва «Ювентуса» и «Аталанты». Уже в дебюте Адемола Лукман с правого края штрафной как-то пробил руки голкипера туринцев - 1:0. Соперник отыгрался с пенальти, Анхель ди Мария развел вратаря и мяч по углам. Вскоре ди Мария и Николо Фаджоли разыграли комбинацию, и Аркадиуш Милик метров с 10 поразил угол ворот. В первой атаке второго тайма гости отыгрались, Лукман после перехвата мяча вывел на оперативный простор Йоакима Меле, который не сплоховал. Вскоре Лукман и сам забил, замкнув головой навес от лицевой линии. Туринцы снова сравняли со штрафного, Данило пробил под стенкой - 3:3.

«Ювентус» выходит на девятое место, соперник - пятый.

Протокол игры  
Ювентус3:3Аталанта
  5'Лукман Адемола (0:1)
(1:1) Ди Мария Анхель25'  
(2:1) Милик Аркадиуш34'  
  46'Меле Йоаким (2:2)
  53'Лукман Адемола (2:3)
(3:3) Данило Луис65'  
Щесны ВойцехДанило ЛуисБремер ГлейсонАлекс СандроМаккенни УэстонКостич Филип 61' (Кьеза Федерико ( 61'  90') Фаджоли Николо 81' (Куадрадо Хуан ( 81') Локателли МануэльРабио АдриенДи Мария Анхель 74' (Кин Мойзе ( 74') Милик Аркадиуш 74' (Миретти Фабио ( 74')
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльПинсольо КарлоГатти ФедерикоПерин МаттиаСоуле МатиасПаредес Леандро
Муссо ХуанТолой РафаэлПаломино Хосе 15' (Демирал Мерих ( 15') Скальвини ДжорджиоХатебур Ханс  90'Меле Йоаким 84' (Руджери Маттео ( 84') Де Рон МартенЭдерсон Хонорато  49' 83' (Джимсити Берат ( 83') Лукман АдемолаБога Жереми 66' (Пашалич Марио ( 66') Хёйлунн Расмус 83' (Муриэль Луис ( 83')
Запасные: Спортьелло МаркоЦортеа НадирОколи МемеСоппи БрэндонРосси Франческо
22 января. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ЮвиК
23 Января 2023 в 00:48
Нормальный матч для середнячка, которого сняли с борьбы за еврокубки и тем самым немного освободили. Я давно с комментаторами уже смотрю разный футбол, где они видят Щесны великим топ вратарем, а я почему то дырявым лохом пропустившим 8 от молодежки МЮ. Хороший матч. Форца Юве.
Element-22
23 Января 2023 в 00:45
судья оч забавный))
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0
2
5.70 3.55 1.70
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