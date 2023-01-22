Гасперини прокомментировал интерес к Сапате

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о слухах относительно возможного ухода нападающего Дувана Сапаты.

«Меня это очень раздражает. Хёйлунн добился успеха, и кто-то думает о том, что мы хотим избавиться от Сапаты. Это неправильно», — заявил специалист, чьи слова приводит издание Football Italia. Отметим, что в последнее время колумбийским форвардом интересуются английские «Эвертон» и «Вест Хэм».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего нападающего в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Сапаты 13 матчей в рамках всех турниров, в которых он отличился всего одним голом.