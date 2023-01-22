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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини прокомментировал интерес к Сапате

22 Января 2023 • 02:35 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
1 2.25 X 3.35 2 3.30
Через 19 ч. 31 мин.

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о слухах относительно возможного ухода нападающего Дувана Сапаты.

«Меня это очень раздражает. Хёйлунн добился успеха, и кто-то думает о том, что мы хотим избавиться от Сапаты. Это неправильно», — заявил специалист, чьи слова приводит издание Football Italia. Отметим, что в последнее время колумбийским форвардом интересуются английские «Эвертон» и «Вест Хэм».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего нападающего в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Сапаты 13 матчей в рамках всех турниров, в которых он отличился всего одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Дуван Сапата Трансферы футбола - зима 2023
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ЮВЕНТУС АТАЛАНТА
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