Игрок «Ростова» Хаджикадунич попал в сферу интересов «Ювентуса»

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич может пополнить состав «Ювентуса».

Напомним, 24-летний босниец приостановил контракт с «Ростовом» в марте 2022 года и перешел в «Мальмё». 31 декабря арендное соглашение игрока со шведским клубом истекло, но Хаджикадунич отказался возвращаться в Россию.

Как стало известно «РБ Спорт», защитником интересуется «Ювентус», который может арендовать футболиста до конца текущего сезона, ведь контракт Хаджикадунича с «Ростовом» истекает предстоящим летом.

Босниец провел за «Мальмё» 12 матчей и не отметился голевыми действиями. Трансферная стоимость Хаджикадунича оценивается в 3,5 миллиона евро.