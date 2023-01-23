Гасперини рассказал, какова цель «Аталанты» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о задаче на сезон.

После результативной ничьей в гостевом поединке с «Ювентусом» (3:3) коллектив из Бергамо располагается на пятой строчке, отставая от занимающей четвёртое место «Ромы» на два балла.

«В те годы, когда мы попадали в Лигу чемпионов, мы не ставили себе такую цель с самого начала – мы шли к ней постепенно, отталкиваясь от результатов по ходу сезона. С таким же подходом мы выступаем и сейчас. Сейчас у нас неплохие шансы, но впереди долгий путь. Это очень странная кампания, когда никто не знает, что произойдёт», – заявил в послематчевом интервью DAZN наставник «Аталанты».