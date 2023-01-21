«Ювентус» может подать апелляцию, но суд не отменит вердикт

Главной новостью пятницы в европейском футболе стало серьёзное наказание «Ювентуса». Туринский клуб лишился 15 очков за финансовые махинации. Какие варианты для боссов итальянского гранда?

У «Ювентуса» есть 30 дней на подачу апелляции в высшую инстанцию спортивного правосудия (CONI). Обычно с момента поступления иска до его рассмотрения проходит не более пары недель, сообщает «Плеймейкер». Однако этот суд не вправе изменить вердикт Федерального апелляционного суда, который постановил снять с туринцев 15 очков, и способен только отправить дело на новое обсуждение в случае выявления процессуальных нарушений. Возглавляет CONI 64-летняя неаполитанский юрист Габриэлла Пальмьери, имеющий многолетний стаж работы в области спорта.