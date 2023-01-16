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«Арсенал» сосредоточится на покупке Влаховича после неудачи в сделке по Мудрику слухи

16 Января 2023 • 02:51 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
21.01 18:00

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может перебраться в «Арсенал» уже в январе.

Слухи об интересе «канониров» к сербскому форварду возникли давно, но пока так и не нашли подтверждений. По информации Calciomercatoweb, уступив «Челси» в борьбе за Михаила Мудрика, «Арсенал» готов начать усиленную работу над приобрением дорогостоящего игрока другого плана – Душана Влаховича из «Ювентуса». Лондонцы надеются усилить атаку до закрытия зимнего трансферного окна, поэтому могут обратиться к «Ювентусу» уже в ближайшее время. Стоимость потенциального трансфера оценивается примерно в 80 млн евро.

Душан Влахович связан с туринцами контрактом до 2026 года. В нынешнем сезоне 22-летний форвард забил семь голов в 15 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Душан Влахович Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
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