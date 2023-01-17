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Воронков: Я не получил деньги за переход Алексея Миранчука в «Аталанту»

17 Января 2023 • 21:14 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
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22.01 22:45

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ответил на вопрос, получил ли он компенсацию за трансфер игрока из «Локомотива» в «Аталанту».

Напомним, хавбек играет за туринский клуб в аренде, права на него принадлежат «Аталанте».

«Я никаких солидарных выплат за переход Лёши Миранчука в «Аталанту» не получал. По регламенту ФИФА я должен был получить часть выплаты, которую «Аталанта» отправила в СДЮСШ «Виктория». Но они мне ничего не перечислили», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук принял участие 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торино Аталанта Алексей Миранчук Александр Воронков
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