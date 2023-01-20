Прокурор Федерации футбола Италии постановил, что с «Ювентуса» будет вычтено 15 очков в турнирной таблице Серии А. Решение было вынесено по итогам пятничного разбирательства в отношении туринского клуба.

Как известно, «Ювентус» обвиняли в финансовых махинациях. Речь идёт о завышении трансферной стоимости игроков в экономических отчётах, а также о тайных выплатах зарплат футболистам в период пандемии коронавируса. Судя по вынесенному решению, нарушения туринцев были доказаны.

Наверняка «Ювентус» будет стремиться обжаловать столь суровое для себя наказание.

Ближайший матч Серии А «Ювентус» проведёт 22 января – против «Аталанты» на своём поле.