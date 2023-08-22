«Унион» хочет закрыть сделку по Бонуччи в течение 48 часов

Берлинский «Унион» в ближайшее время хочет закрыть сделку по трансферу центрального защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Как сообщает журналист Маттео Моретто в социальных сетях, немецкая команда намерена уладить все вопросы в течение 48 часов.

Бонуччи пока не дал ответ «Униону» на предложение о контракте до конца сезона. Капитан «Ювентуса» взвешивает все за и против перед принятием решения. Напомним, ранее стало известно, что Леонардо не входит в планы главного тренера Массимилиано Аллегри.

Бонуччи за свою карьеру в Серии А 9 раз становился чемпионом Италии.