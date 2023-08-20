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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два топ-клуба начали работу над трансфером Верратти слухи

20 Августа 2023 • 02:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
26.08 17:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или «Баварии».

Итальянский футболист не принимает участия в матчах парижан на старте сезона, так как всерьёз рассматривает возможность ухода. Основным претендентом на 30-летнего игрока остаётся «Аль-Ахли», планирующий оформить переход в ближайшее время, однако к хавбеку по-прежнему проявляют интерес и европейские гранды. Так, по данным L'Equipe, работу над подписанием Верратти в последние дни начали «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Переход в английский клуб считается вполне вероятным сценарием.

Как сообщалось в недавних отчётах СМИ, «ПСЖ» запрашивает за Марко Верратти 80 млн евро.

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Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ Марко Верратти Аль-Ахли Джидда трансферы футбола - лето 2023
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