​Павар мог объявить забастовку «Баварии»

Защитник Бенжамен Павар до сих пор не возобновил тренировки с «Баварией». Как сообщает в социальных сетях журналист Bild Нико Линнер, в субботу 27-летний француз на занятии команды отсутствовал.

Ранее в «Баварии» говорили о том, что Павар имеет проблемы со здоровьем. Впрочем, в прессе продолжают появляться слухи о давлении игрока на клуб – Бенжамен якобы объявил забастовку, желая как можно скорее перейти в «Интер».

На днях рулевой «Баварии» Томас Тухель говорил, что Бенжамен Павар попросил о смене клуба. При этом специалист подчёркивал, что мюнхенцам нужно найти французу замену.