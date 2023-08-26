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​Павар мог объявить забастовку «Баварии»

26 Августа 2023 • 19:59 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.09 X 12.00 2 23.00
Через 21 ч. 45 мин.

Защитник Бенжамен Павар до сих пор не возобновил тренировки с «Баварией». Как сообщает в социальных сетях журналист Bild Нико Линнер, в субботу 27-летний француз на занятии команды отсутствовал.

Ранее в «Баварии» говорили о том, что Павар имеет проблемы со здоровьем. Впрочем, в прессе продолжают появляться слухи о давлении игрока на клуб – Бенжамен якобы объявил забастовку, желая как можно скорее перейти в «Интер».

На днях рулевой «Баварии» Томас Тухель говорил, что Бенжамен Павар попросил о смене клуба. При этом специалист подчёркивал, что мюнхенцам нужно найти французу замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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