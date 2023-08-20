​«Бавария» расторгла контракт с Салихамиджичем

«Бавария» оформила уход Хасана Салихамиджича с должности спортивного директора. Как сообщает на своих страницах издание Bild, контракт с 46-летним функционером был расторгнут.

По данным прессы, в качестве компенсации за разрыв трудового соглашения Салихамиджич получит от «Баварии» от 6 до 8 миллионов евро.

Напомним, что об уходе Хасана Салихамиджича и Оливера Кана с руководящих должностей «Бавария» объявила в конце мая после завоевания титула чемпиона Германии.

Добавим, что в стартовом туре нового сезона Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вердер» на выезде со счётом 4:0.

За что «Бавария» уволила Кана и Салихамиджича через час после чемпионства