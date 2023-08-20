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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» расторгла контракт с Салихамиджичем

20 Августа 2023 • 17:47 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
27.08 18:30

«Бавария» оформила уход Хасана Салихамиджича с должности спортивного директора. Как сообщает на своих страницах издание Bild, контракт с 46-летним функционером был расторгнут.

По данным прессы, в качестве компенсации за разрыв трудового соглашения Салихамиджич получит от «Баварии» от 6 до 8 миллионов евро.

Напомним, что об уходе Хасана Салихамиджича и Оливера Кана с руководящих должностей «Бавария» объявила в конце мая после завоевания титула чемпиона Германии.

Добавим, что в стартовом туре нового сезона Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вердер» на выезде со счётом 4:0.

За что «Бавария» уволила Кана и Салихамиджича через час после чемпионства

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич
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