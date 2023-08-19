Тухель: «Мы надеемся, что Нойер приступит к тренировкам в течение двух-трёх недель»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, когда голкипер Мануэль Нойер должен возобновить тренировки с командой. Немец продолжает восстанавливаться после перелома ноги, который получил ещё в середине прошлого сезона.

«Мы надеемся, что Нойер приступит к тренировкам в течение двух-трёх недель. После этого его возвращение на поле должно состояться довольно быстро», – сказал Тухель на пресс-конференции после победы над «Вердером» в чемпионате Германии.

Напомним, у Нойера остаётся год по контракту с «Баварией». В Суперкубке Германии и первом туре Бундеслиги ворота мюнхенского клуба защищал резервный голкипер Свен Ульрайх.