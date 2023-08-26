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«Бавария» хотела подписать защитника «Фейеноорда» слухи

26 Августа 2023 • 14:47 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
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27.08 18:30

Крайний защитник «Фейеноорда» Лютсхарел Гертрейда мог перейти в мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 23-летний нидерландский футболист был в шорт-листе «Баварии» в текущее трансферное окно. Однако, по информации источника, на данный момент мюнхенцы не планируют приглашать Гертрейда.

Отмечается, что «Фейеноорд» готов рассмотреть предложения по игроку в районе 30 миллионов евро. Кроме того, инсайдер добавил, что нидерландский коллектив не намерен отдавать Гертрейда в аренду.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в трех матчах во всех турнирах и получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фейеноорд трансферы футбола - лето 2023 Лютсхарел Гертрейда
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