Крайний защитник «Фейеноорда» Лютсхарел Гертрейда мог перейти в мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 23-летний нидерландский футболист был в шорт-листе «Баварии» в текущее трансферное окно. Однако, по информации источника, на данный момент мюнхенцы не планируют приглашать Гертрейда.

Отмечается, что «Фейеноорд» готов рассмотреть предложения по игроку в районе 30 миллионов евро. Кроме того, инсайдер добавил, что нидерландский коллектив не намерен отдавать Гертрейда в аренду.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в трех матчах во всех турнирах и получил одну желтую карточку.