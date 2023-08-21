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«Интер» и «Бавария» расходятся в двух миллионах евро по цене за Павара

21 Августа 2023 • 11:31 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
27.08 18:30

Миланский «Интер» близок к трансферу защитника «Баварии» Бенжамена Павара. По информации от La Gazzetta dello Sport, стороны ведут продвинутые переговоры и хотят закрыть сделку в ближайшее время.

Источник сообщает, что «Интер» предлагает за Павара 28 миллионов евро + миллионов в виде бонусов. Тем не менее, «Бавария» хочет получить за Бенжамена 35 миллионов евро с учётом бонусов. Стороны пытаются найти компромисс.

Сам Павар открыт к переходу в «Интер», так как хочет покинуть «Баварию» за год до окончания контракта. Бенжамен также интересен «Манчестер Юнайтед», но «красным дьяволам» для трансфера француза сперва нужно продать Гарри Магуайра.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Бенжамен Павар
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