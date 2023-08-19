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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн заявил, что у него есть шансы на «Золотой мяч»

19 Августа 2023 • 09:00 Комментировать (1)
Бавария
...
Аугсбург
27.08 18:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о возможном завоевании «Золотого мяча».

«Если «Бавария» будет выигрывать титулы, одержит победу в Лиге чемпионов, а сборная Англии станет чемпионом Европы, при этом я буду забивать много мячей, то у меня будут все шансы выиграть «Золотой мяч», — цитирует Кейна Football Daily.

В первом туре нового сезона чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Вердер» (4:0). Кейн стал автором одного из голов. Кроме того, новичок мюнхенцев сделал один ассист.

Следующим соперником «Баварии» в Бундеслиге станет «Аугсбург». Встреча состоится 27 августа в 18:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Англии Золотой Мяч Гарри Кейн
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БАВАРИЯ АУГСБУРГ
Комментарии (1)
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InterSan
19 Августа 2023 в 09:18
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