Кейн заявил, что у него есть шансы на «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о возможном завоевании «Золотого мяча».

«Если «Бавария» будет выигрывать титулы, одержит победу в Лиге чемпионов, а сборная Англии станет чемпионом Европы, при этом я буду забивать много мячей, то у меня будут все шансы выиграть «Золотой мяч», — цитирует Кейна Football Daily.

В первом туре нового сезона чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Вердер» (4:0). Кейн стал автором одного из голов. Кроме того, новичок мюнхенцев сделал один ассист.

Следующим соперником «Баварии» в Бундеслиге станет «Аугсбург». Встреча состоится 27 августа в 18:30 по мск.