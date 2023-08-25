Голкипер Даниэль Перец пополнил состав «Баварии». Как сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба, 23-летний Перец подписал контракт, который рассчитан до конца июня 2028 года.

В «Баварию» Перец перебрался из «Маккаби» (Тель-Авив). За титулованный клуб Бундеслиги израильтянин будет выступать под номером 18.

Ближайший матч чемпионата Германии «Бавария» проведёт в воскресенье, 27 августа, - против «Аугсбурга» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:30 по московскому времени.

Напомним, что в стартовом туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вердер» со счётом 4:0.