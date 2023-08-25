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Павар пропустил тренировку «Баварии» из-за проблем со спиной

25 Августа 2023 • 21:10 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.08 X 11.50 2 20.00
27.08 18:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар по-прежнему не добился ухода из клуба.

Как известно, французский игрок договорился с миланским «Интером», но руководство «Баварии» по-прежнему не дало добро на переход. В пятницу Павар не тренировался в общей группе, и в мюнхенском клубе объяснили это проблемами футболиста со спиной, однако, по информации Bild, такая мера может быть обусловлена недовольством игрока в деле по трансферу в «Интер».

Контракт Бенжамена Павара с «Баварией» истекает в следующем году. 27-летний центрбек хочет сменить клуб, но боссы немецкого гранда, как и главный тренер Томас Тухель, не одобряют его уход.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Бенжамен Павар
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