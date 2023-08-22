«Интер» запланировал медосмотр для Павара

Миланский «Интер» уже запланировал медосмотр для центрального защитника Бенжамена Павара, который вскоре должен прибыть из мюнхенской «Баварии». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «нерадзурри» рассчитывают провести процедуру для француза в среду или четверг.

Ранее «Интер» полностью согласовал с «Баварией» сумму компенсации по трансферу Павара. Мюнхенский клуб активно ищет французу замену, что может повлиять на сроки сделки. «Интер» надеется, что «Бавария» как можно скорее даст Павару разрешение на вылет в Италию.

У Павара остаётся год по контракту с «Баварией», поэтому мюнхенский клуб требовал за своего игрока 35 миллионов евро.