«Бавария» отпустит Павара после того, как найдёт ему замену

Мюнхенская «Бавария» может задержать трансфер своего защитника Бенжамена Павара в миланский «Интер». По информации от журналиста Маттео Моретто, «красная машина» хочет найти замену французу, прежде чем давать ему разрешение на вылет в Милан на медосмотр.

Источник сообщает, что клубы очень близки к заключению сделки. Стороны хотят закрыть вопрос в течение 48 часов, но многое будет зависеть от того, как быстро «Бавария» сможет найти игроку замену.

У Павара через год истекает контракт с «Баварией», поэтому мюнхенская команда хочет выручить за него 35 миллионов евро. Бенжамен является приоритетом «Интера» на замену Милану Шкриньяру.