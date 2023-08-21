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«Бавария» отпустит Павара после того, как найдёт ему замену

21 Августа 2023 • 13:49 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
27.08 18:30

Мюнхенская «Бавария» может задержать трансфер своего защитника Бенжамена Павара в миланский «Интер». По информации от журналиста Маттео Моретто, «красная машина» хочет найти замену французу, прежде чем давать ему разрешение на вылет в Милан на медосмотр.

Источник сообщает, что клубы очень близки к заключению сделки. Стороны хотят закрыть вопрос в течение 48 часов, но многое будет зависеть от того, как быстро «Бавария» сможет найти игроку замену.

У Павара через год истекает контракт с «Баварией», поэтому мюнхенская команда хочет выручить за него 35 миллионов евро. Бенжамен является приоритетом «Интера» на замену Милану Шкриньяру.

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Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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