Кейн высказался о своей роли в «Баварии»

Гарри Кейн, недавно перешедший из «Тоттенхэма» в «Баварию», поведал о своей роли в новой команде.

Английский форвард известен своей универсальностью: он может как завершать атаки, так и помогать товарищам, действуя из глубины.

«Плеймейкер или классическая «девятка»? Я могу быть и тем, и другим. Когда в «Тоттенхэме» Деле Алли и Кристиан Эриксен выполняли функции «десяток», я был скорее чистым форвардом. В системе Томаса Тухеля я тоже буду чистой «девяткой». Но я люблю помогать товарищам по команде, как в случае с первым голом «Вердеру». Если соперник защищается персонально, я могу чаще отходить в полузащиту, чтобы открывать пространство для вингеров», – рассказал в интервью BILD am SONNTAG Кейн.