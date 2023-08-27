Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн высказался о своей роли в «Баварии»

27 Августа 2023 • 02:42 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.10 X 11.50 2 20.00
Через 14 ч. 38 мин.

Гарри Кейн, недавно перешедший из «Тоттенхэма» в «Баварию», поведал о своей роли в новой команде.

Английский форвард известен своей универсальностью: он может как завершать атаки, так и помогать товарищам, действуя из глубины.

«Плеймейкер или классическая «девятка»? Я могу быть и тем, и другим. Когда в «Тоттенхэме» Деле Алли и Кристиан Эриксен выполняли функции «десяток», я был скорее чистым форвардом. В системе Томаса Тухеля я тоже буду чистой «девяткой». Но я люблю помогать товарищам по команде, как в случае с первым голом «Вердеру». Если соперник защищается персонально, я могу чаще отходить в полузащиту, чтобы открывать пространство для вингеров», – рассказал в интервью BILD am SONNTAG Кейн.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ АУГСБУРГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.08.23 в 16:30
Майнц Майнц
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Видео
27.08.23 в 18:30
Бавария Бавария
Аугсбург Аугсбург
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
03:39 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» установила новый абсолютный рекорд Бундеслиги
02:42 · Германия. Бундеслига
Кейн высказался о своей роли в «Баварии»
01:18 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Роналду, Месси, Бензема и Левандовски доказали, что можно добиваться успехов в любом возрасте»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, что думает о сумме, которую за него заплатила «Бавария»
26 Августа
23:52 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Бавария» – идеальный клуб для меня»
22:27 · Германия. Бундеслига
Стало известно, почему Бонуччи отказал «Униону»
22:12 · Германия. Бундеслига
Вирц установил рекорд топ-5 лиг последних лет по созданным голевым моментам
21:42 · Германия. Бундеслига
​Бавария – Аугсбург: прогноз на матч чемпионата Германии – 27 августа 2023
21:29 · Германия. Бундеслига
«Байер» устроил разгром мёнхенгладбахской «Боруссии»
19:59 · Германия. Бундеслига
​Павар мог объявить забастовку «Баварии»
18:36 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» одолел «Хайденхайм» со счёта 0:2
18:31 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» пропустил первым, но обыграл «Кёльн»
18:31 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» забил победный гол в ворота «Вердера» на 90+6 минуте
18:28 · Германия. Бундеслига
«Унион» в меньшинстве разгромил «Дармштадт»
18:25 · Германия. Бундеслига
«Бохум» по делу отобрал очки у «Боруссии» из Дортмунда
Все новости
Рекомендуем