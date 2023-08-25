Стало известно, что препятствует переходу Чалоба из «Челси» в «Баварию»

«Бавария» ведёт переговоры по центральному защитнику «Челси» Трево Чалоба.

Английский футболист допускает переход в мюнхенский клуб и готов вновь поработать с Томасом Тухелем. Тем не менее, как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Флориана Плеттенберга, между клубами наблюдаются разногласия по некоторым деталям сделки: так, «Бавария» хотела бы оформить аренду 24-летнего центрбека, а «Челси» предпочитает продать игрока. Переговоры продолжаются.

В «Баварии» Трево Чалоба может заменить Бенжамена Павара, чей трансфер в ближайшие дни рассчитывает закрыть миланский «Интер».

Стоимость Чалоба, по оценке портала Transfermarkt, составляет 18 млн евро.