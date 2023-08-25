​Тухель высказался о возможном уходе Павара

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о возможном уходе из клуба защитника Бенжамена Павара.

Напомним, что в последнее время слухи активно связывают 27-летнего Павара с «Интером».

«Павар попросил об уходе, но мы его очень ценим, и нужно найти ему замену. Запрос ко мне поступил очень поздно, что меня немного удивило. Нам нужно думать об интересах нашего клуба. Пока что я продолжаю с ним работать», - сказал Тухель, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что Бенжамен Павар играет за «Баварию» с лета 2019 года после трансфера из «Штутгарта».