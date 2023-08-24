Кейн рассказал об адаптации в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о первых неделях в клубе.

Английский футболист отпраздновал свой дебютный гол за мюнхенский коллектив в матче первого тура Бундеслиги против «Вердера», который завершился победой «Баварии» со счётом 4:0.

«У нас отличные игроки, очень качественный состав, – считает Кейн. – Мы адаптируемся друг к другу и с каждой неделей всё лучше узнаём об игровых предпочтениях друг друга. Четыре забитых гола и ни одного пропущенного в первой игре – потрясающий результат для первого матча в лиге. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», – цитирует Bayern & Germany новичка мюнхенцев, перешедшего из «Тоттенхэма» за 100 млн евро.