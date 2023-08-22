Маттеус: «Бавария» поддалась на шантаж «Тоттенхэма» в сделке по Кейну»

Знаменитый немецкий экс-футболист Лотар Маттеус высказался о недавнем переходе Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».

После длительных переговоров мюнхенцы договорились со «шпорами» о трансфере звёздного форварда. Стоимость сделки оценивается в 100 млн евро без учёта бонусов.

«Руководство «Баварии» было на 100% уверено в целесообразности покупки Кейна, поэтому позволило «Тоттенхэму» себя шантажировать. Ещё один миллион, затем ещё один... В итоге 30-летний нападающий, чей контракт истекал через год, перешёл за 100 млн евро. У Левандовски оставалось три года по контракту, и его продали в «Барселону» всего за 50 млн. Надеюсь, трансфер Кейна оправдает себя», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Маттеуса.