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Маттеус: «Бавария» поддалась на шантаж «Тоттенхэма» в сделке по Кейну»

22 Августа 2023 • 23:01 Комментировать (1)
Борнмут
...
Тоттенхэм
26.08 14:30

Знаменитый немецкий экс-футболист Лотар Маттеус высказался о недавнем переходе Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».

После длительных переговоров мюнхенцы договорились со «шпорами» о трансфере звёздного форварда. Стоимость сделки оценивается в 100 млн евро без учёта бонусов.

«Руководство «Баварии» было на 100% уверено в целесообразности покупки Кейна, поэтому позволило «Тоттенхэму» себя шантажировать. Ещё один миллион, затем ещё один... В итоге 30-летний нападающий, чей контракт истекал через год, перешёл за 100 млн евро. У Левандовски оставалось три года по контракту, и его продали в «Барселону» всего за 50 млн. Надеюсь, трансфер Кейна оправдает себя», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Маттеуса.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Лотар Маттеус Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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bulls99
22 Августа 2023 в 23:11
Кейн всегда был дубом )))))))))))
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