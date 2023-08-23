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Переход Павара в «Интер» – вопрос времени

23 Августа 2023 • 23:17 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
27.08 18:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар в скором времени примерит футболку миланского «Интера».

Стороны уже достигли договорённости по трансферу француза, о чём сообщалось ранее. Согласно обновлённым сведениям журналиста Маттео Моретто, переход Павара в «Интер» – лишь вопрос времени. 27-летний игрок не тренируется в расположении мюнхенцев, так как ожидает окончательного разрешения ситуации.

Бенжамен Павар выступал за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне центрбек, также способный сыграть на фланге обороны, принял участие в одном матче «Баварии». В общей сложности в активе футболиста 163 поединка за немецкий гранд.

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Интер Милан Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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