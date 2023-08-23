Переход Павара в «Интер» – вопрос времени

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар в скором времени примерит футболку миланского «Интера».

Стороны уже достигли договорённости по трансферу француза, о чём сообщалось ранее. Согласно обновлённым сведениям журналиста Маттео Моретто, переход Павара в «Интер» – лишь вопрос времени. 27-летний игрок не тренируется в расположении мюнхенцев, так как ожидает окончательного разрешения ситуации.

Бенжамен Павар выступал за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне центрбек, также способный сыграть на фланге обороны, принял участие в одном матче «Баварии». В общей сложности в активе футболиста 163 поединка за немецкий гранд.