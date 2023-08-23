​Мусиала попал в лазарет «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала угодил в клубный лазарет. На официальном сайте мюнхенцев сообщается, что у 20-летнего футболиста было выявлено растяжение мышц левого подколенного сухожилия. Повреждение Мусиала получил во время тренировки.

Сроки восстановления Мусиалы «Бавария» не называет. Вероятно, полузащитник не поможет команде в игре против «Аугсбурга», которая пройдёт 27 августа.

Также тренировку «Баварии» в среду из-за болезни пропустил Бенжамен Павар. Этого футболиста пресса активно связывает с «Интером».

Кроме того, «Бавария» сообщила о том, что Рафаэл Геррейру работает над возвращением в строй после травмы икроножной мышцы.