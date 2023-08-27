«Бавария» разорвала оборону «Аугсбурга», у Кейна дубль

Во втором туре чемпионата Германии «Бавария» играла дома против «Аугсбурга» и достаточно легко добыла важные очки. Первый опасный момент создал Эрмедин Демирович, но минимально промахнулся, оказавшись сам перед воротами. В ответ прорыв Сержа Гнабри с ударом с острого угла, голкипер справился, но парировал мяч в партнера, отскок - в сетку. Йозуа Киммих дальним ударом попал в руку защитника - пенальти. Гарри Кейн мощно и точно пробил - 2:0. В середине второго тайма перевес «Баварии» стал невероятным, ряд моментов и удар Леона Горецки в дальнюю штангу. В следующей атаке Кейн в касание замкнул прострел Кингсли Команда. Гости имели мало моментов, но выход один на один Дион Бельор реализовал.