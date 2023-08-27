«Бавария» разорвала оборону «Аугсбурга», у Кейна дубль

Во втором туре чемпионата Германии «Бавария» играла дома против «Аугсбурга» и достаточно легко добыла важные очки. Первый опасный момент создал Эрмедин Демирович, но минимально промахнулся, оказавшись сам перед воротами. В ответ прорыв Сержа Гнабри с ударом с острого угла, голкипер справился, но парировал мяч в партнера, отскок - в сетку. Йозуа Киммих дальним ударом попал в руку защитника - пенальти. Гарри Кейн мощно и точно пробил - 2:0. В середине второго тайма перевес «Баварии» стал невероятным, ряд моментов и удар Леона Горецки в дальнюю штангу. В следующей атаке Кейн в касание замкнул прострел Кингсли Команда. Гости имели мало моментов, но выход один на один Дион Бельор реализовал.
Протокол игры
|(1:0) Удуохаи Феликс32'
|(2:0) Кейн Гарри40'
|(3:0) Кейн Гарри69'
|86'Бельо Дион Дрене (3:1)
Ульрайх Свен•Мазрауи Нуссаир70' (Лаймер Конрад (70') •Упамекано Дайо•Мин-Чжэ Ким81' (Гравенберх Райан (81') • 83'Дэвис Альфонсо•Горецка Леон•Киммих Йозуа•Гнабри Серж71' (Мюллер Томас (71') •Сане Лерой70' (Тель Матис (70') •Коман Кингсли81' (Де Лигт Маттейс (81') •Кейн Гарри
Дамен Финн•Энгельс Арне83' (Гумни Роберт (83') •Бауэр Максимилиан•Удуохаи Феликс•Педерсен Мадс•Варгас Рубен66' (Брайтхаупт Тим (66') •Реджбекай Элвис 56'66' (Бельо Дион Дрене (66') •Дорш Никлас•Демирович Эрмедин•Михель Свен66' (Титц Филлип (66') •Бериша Мергим66' (Кардона Ирвин (66') 79'
Запасные: Чолина Давид•Коубек Томаш•Майер Арне•Йенсен Фредрик
27 августа. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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