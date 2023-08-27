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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» разорвала оборону «Аугсбурга», у Кейна дубль

27 Августа 2023 • 20:25 Комментировать
Бавария
3:1
Аугсбург
окончен

Во втором туре чемпионата Германии «Бавария» играла дома против «Аугсбурга» и достаточно легко добыла важные очки. Первый опасный момент создал Эрмедин Демирович, но минимально промахнулся, оказавшись сам перед воротами. В ответ прорыв Сержа Гнабри с ударом с острого угла, голкипер справился, но парировал мяч в партнера, отскок - в сетку.  Йозуа Киммих  дальним ударом попал в руку защитника - пенальти. Гарри Кейн мощно и точно пробил - 2:0. В середине второго тайма перевес «Баварии» стал невероятным, ряд моментов и удар Леона Горецки в дальнюю штангу. В следующей атаке Кейн в касание замкнул прострел Кингсли Команда. Гости имели мало моментов, но выход один на один Дион Бельор реализовал.

Протокол игры  
Бавария3:1Аугсбург
(1:0) Удуохаи Феликс32'  
(2:0) Кейн Гарри40'  
(3:0) Кейн Гарри69'  
  86'Бельо Дион Дрене (3:1)
Ульрайх СвенМазрауи Нуссаир 70' (Лаймер Конрад ( 70') Упамекано ДайоМин-Чжэ Ким 81' (Гравенберх Райан ( 81'  83') Дэвис АльфонсоГорецка ЛеонКиммих ЙозуаГнабри Серж 71' (Мюллер Томас ( 71') Сане Лерой 70' (Тель Матис ( 70') Коман Кингсли 81' (Де Лигт Маттейс ( 81') Кейн Гарри
Запасные: Хельсманн ТомКретциг ФрансЧупо-Мотинг ЭрикПавлович Александр
Дамен ФиннЭнгельс Арне 83' (Гумни Роберт ( 83') Бауэр МаксимилианУдуохаи ФеликсПедерсен МадсВаргас Рубен 66' (Брайтхаупт Тим ( 66') Реджбекай Элвис  56' 66' (Бельо Дион Дрене ( 66') Дорш НикласДемирович ЭрмединМихель Свен 66' (Титц Филлип ( 66') Бериша Мергим 66' (Кардона Ирвин ( 66'  79')
Запасные: Чолина ДавидКоубек ТомашМайер АрнеЙенсен Фредрик
27 августа. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Бавария Аугсбург Гарри Кейн
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