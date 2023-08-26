Тухель: «Де Лигту нужно войти в ритм после травмы»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в центре обороны. Напомним, в последних матчах команде с первых минут не мог помочь Маттейс де Лигт, который до сих пор ощущает последствия травмы.

«Упамекано и Ким Мин Джэ очень хорошо выступили в Бремене. Это был явный шаг вперёд. Маттейс де Лигт получил травму, ему не хватает ритма и формы. Было крайне важно, что он отыграл полчаса на очень высоком уровне», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» этим летом купила Кима Мин Джэ из «Наполи» за сумму отступных в районе 40 миллионов евро. Кореец в прошлом сезоне выиграл Серию А с «партенопеи».