У Кейна родился сын

У форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна родился четвёртый ребёнок. Об этом футболист сообщил на своей страничке в социальной сети.

«Добро пожаловать в мир, Генри Эдвард Кейн. Люблю тебя, малыш!» — написал Кейн.

Стоит сказать, что Генри Эдвард стал вторым сыном в семье Кейна. Кроме того, британский футболист вместе со своей супругой Кейт воспитывает двух дочерей.

Напомним, в летнее трансферное окно 30-летний Кейн перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию». В составе новой команды нападающий уже сыграл в двух матчах, в которых забил один мяч и записал на свой счет одну результативную передачу.