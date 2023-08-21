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У Кейна родился сын

21 Августа 2023 • 21:24 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
27.08 18:30

У форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна родился четвёртый ребёнок. Об этом футболист сообщил на своей страничке в социальной сети.

«Добро пожаловать в мир, Генри Эдвард Кейн. Люблю тебя, малыш!» — написал Кейн.

Стоит сказать, что Генри Эдвард стал вторым сыном в семье Кейна. Кроме того, британский футболист вместе со своей супругой Кейт воспитывает двух дочерей.

Напомним, в летнее трансферное окно 30-летний Кейн перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию». В составе новой команды нападающий уже сыграл в двух матчах, в которых забил один мяч и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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