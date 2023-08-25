Тухель дал разрешение Гравенберху на то, чтобы покинуть «Баварию»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель дал полузащитнику Райану Гравенберху разрешение на то, чтобы покинуть команду. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немецкий специалист не против отпустить нидерландца.

В то же время в услугах Гравенберха активно заинтересован «Ливерпуль». Интерес исходит лично от главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Немец пригласить Райана на вакантную позицию полузащитника.

Гравенберх был недоволен количеством игровой практики в дебютном сезоне за «Баварию». Нидерландец открыт к тому, чтобы перебраться в другую команду этим летом.