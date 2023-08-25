Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс: «Трансферы за 100 млн евро – не норма для «Баварии»

25 Августа 2023 • 22:08 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.08 X 11.50 2 20.00
27.08 18:30

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что клуб не намерен регулярно подписывать игроков за 100 млн евро и более.

Недавно мюнхенский клуб оформил трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма» за 100 млн евро. Кроме того, по достоверным данным, «шпоры» заработают ещё 20 млн, если активируются бонусы.

«Станут ли трансферы за 100 млн евро новой нормой для «Баварии»? Нет. Я убеждён, что клуб не будет каждый год тратить такие деньги на игроков. Ситуация с Кейном – особенная, поскольку сам Кейн – особенный игрок», – рассказал в интервью Welt Хёнесс.

В двух стартовых матчах за «Баварию» Гарри Кейн отметился голом и ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ АУГСБУРГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
63 мин
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Штутгарт Штутгарт
1
1
Видео
26.08.23 в 16:30
Фрайбург Фрайбург
Вердер Вердер
1.79 4.00 4.30
Видео
26.08.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург Вольфсбург
2.45 3.40 2.95
Видео
26.08.23 в 16:30
Дармштадт Дармштадт
Унион Берлин Унион Берлин
3.35 3.45 2.22
Видео
26.08.23 в 16:30
Хайденхайм Хайденхайм
Хоффенхайм Хоффенхайм
3.20 3.75 2.16
Видео
26.08.23 в 16:30
Бохум Бохум
Боруссия Д Боруссия Д
5.00 4.50 1.62
Видео
26.08.23 в 19:30
Боруссия М Боруссия М
Байер Л Байер Л
2.95 3.70 2.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
22:34 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что препятствует переходу Чалоба из «Челси» в «Баварию»
22:08 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Трансферы за 100 млн евро – не норма для «Баварии»
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» достигла прогресса в переговорах по защитнику «Челси»
21:10 · Германия. Бундеслига
Павар пропустил тренировку «Баварии» из-за проблем со спиной
20:00 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» теперь играет Перец официально
19:44 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» подписал хавбека молодёжной сборной Германии официально
18:42 · Германия. Бундеслига
​Тухель высказался о возможном уходе Павара
11:58 · Германия. Бундеслига
Тухель пытается убедить Павара остаться в «Баварии»
11:40 · Германия. Бундеслига
Агент Азмуна: «Мы сейчас заняты переходом в «Рому»
11:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может отказаться от замены Павару, ведь Лаймер способен сыграть правого защитника
10:16 · Англия. Премьер-лига
Тухель дал разрешение Гравенберху на то, чтобы покинуть «Баварию»
09:53 · Германия. Бундеслига
Азмун прилетел в Италию для трансфера в «Рому»
09:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» купила нового вратаря официально
08:54 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» заинтересовалась игроком «Челси»
00:25 · Германия. Бундеслига
Хасебе побил рекорд Ули Штайна
Все новости
Рекомендуем