Хёнесс: «Трансферы за 100 млн евро – не норма для «Баварии»

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что клуб не намерен регулярно подписывать игроков за 100 млн евро и более.

Недавно мюнхенский клуб оформил трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма» за 100 млн евро. Кроме того, по достоверным данным, «шпоры» заработают ещё 20 млн, если активируются бонусы.

«Станут ли трансферы за 100 млн евро новой нормой для «Баварии»? Нет. Я убеждён, что клуб не будет каждый год тратить такие деньги на игроков. Ситуация с Кейном – особенная, поскольку сам Кейн – особенный игрок», – рассказал в интервью Welt Хёнесс.

В двух стартовых матчах за «Баварию» Гарри Кейн отметился голом и ассистом.