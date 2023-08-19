Ульрайх – о Переце: «Молодой и перспективный голкипер, который может стать лучше в «Баварии»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх оценил уровень вратаря Даниэля Переца, который близок к переезду в Мюнхен из «Маккаби» Тель-Авив. 23-летний израильтянин должен стать новым вторым номером «Баварии».

«Это молодой и перспективный голкипер, который может стать лучше в «Баварии». Рядом со мной и Мануэлем Нойером у него будет хорошее окружение для того, чтобы учиться. Мы с нетерпением ждём, когда Даниэль прибудет в команду», – сказал Ульрайх в беседе со Sky Germany.

Ульрайх выходил в основном составе на Суперкубок Германии против «РБ Лейпцига» и первый тур Бундеслиги против бременского «Вердера».