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Ульрайх – о Переце: «Молодой и перспективный голкипер, который может стать лучше в «Баварии»

19 Августа 2023 • 11:31 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
27.08 18:30

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх оценил уровень вратаря Даниэля Переца, который близок к переезду в Мюнхен из «Маккаби» Тель-Авив. 23-летний израильтянин должен стать новым вторым номером «Баварии».

«Это молодой и перспективный голкипер, который может стать лучше в «Баварии». Рядом со мной и Мануэлем Нойером у него будет хорошее окружение для того, чтобы учиться. Мы с нетерпением ждём, когда Даниэль прибудет в команду», – сказал Ульрайх в беседе со Sky Germany.

Ульрайх выходил в основном составе на Суперкубок Германии против «РБ Лейпцига» и первый тур Бундеслиги против бременского «Вердера».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маккаби Тель-Авив Свен Ульрайх трансферы футбола - лето 2023 Даниэль Перец
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