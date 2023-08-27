Кейн рассказал, что думает о сумме, которую за него заплатила «Бавария»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о деталях своего трансфера.

Мюнхенский гранд долго пытался убедить «Тоттенхэм» продать 30-летнего игрока. 12 августа «Бавария» официально объявила о подписании звезды сборной Англии, а сумма сделки составила 100 млн евро, не учитывая бонусы.

«Я невероятно благодарен «Баварии» за то, что она не сдавалась в переговорах по мне. Клуб показал, насколько верит в меня. Впрочем, я не хочу слишком много думать о стоимости трансфера. Сейчас я здесь, я сосредоточен на игре. Хочу быть лидером, помогать команде, забивать голы. Сумма, заплаченная за меня, никак не влияет на мой подход к делу», – приводит Bayern & Germany слова Кейна.