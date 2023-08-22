Павар подпишет с «Интером» пятилетний контракт

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар в скором времени должен подписать пятилетний контракт с миланским «Интером». Как сообщает Sport Mediaset, француз будет зарабатывать в Италии 4 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что трансфер Павара обойдётся «Интеру» в 33 миллиона евро с учётом бонусов. У 27-летнего защитника остаётся год по контракту с «Баварией». Именно поэтому мюнхенцы согласились сделать скидку.

Напомним, у Павара ранее был вариант с продолжением карьеры в «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» не смогли осуществить сделку, так как переход Гарри Магуайра в «Вест Хэм» сорвался.