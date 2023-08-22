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Павар подпишет с «Интером» пятилетний контракт

22 Августа 2023 • 15:36 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
27.08 18:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар в скором времени должен подписать пятилетний контракт с миланским «Интером». Как сообщает Sport Mediaset, француз будет зарабатывать в Италии 4 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что трансфер Павара обойдётся «Интеру» в 33 миллиона евро с учётом бонусов. У 27-летнего защитника остаётся год по контракту с «Баварией». Именно поэтому мюнхенцы согласились сделать скидку.

Напомним, у Павара ранее был вариант с продолжением карьеры в «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» не смогли осуществить сделку, так как переход Гарри Магуайра в «Вест Хэм» сорвался.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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