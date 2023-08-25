«Бавария» может отказаться от замены Павару, ведь Лаймер способен сыграть правого защитника

Мюнхенская «Бавария» может отказаться от покупки нового защитника на замену Бенжамену Павару, который близок к переходу в миланский «Интер». По информации от журналиста Тоби Альтшуля, главный тренер «красной машины» Томас Тухель может обойтись новичком Конрадом Лаймером, который хоть и является номинальным центральным полузащитником, но способен закрыть позицию на правом фланге обороны.

Преимущество Павара для «Баварии» заключалось в том, что француз также играл в центре защиты. Мюнхенский клуб рассматривает на замену Бенжамену игрока «Челси» Трево Чалобу, с которым ранее Тухель работал лично. «Синие» просят за игрока в районе 35 миллионов евро.